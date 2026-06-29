Scădere importantă pe piața muncii: Rata șomajului a coborât la 3,21% în luna mai

Piața muncii din România dă semne de stabilizare: rata șomajului la nivel național a coborât la 3,21% la finele lunii mai 2026. Datele oficiale publicate luni de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) indică o ușoară scădere de 0,03 puncte procentuale față de luna aprilie, deși indicatorul rămâne cu un procent identic peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.
Radiografia pieței muncii: Peste 256.000 de români sunt în căutarea unui loc de muncă
Conform celor mai recente date centralizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), numărul total al persoanelor înregistrate ca fără loc de muncă a ajuns la 256.794 la sfârșitul lunii mai. O analiză detaliată a acestor statistici arată o scădere generală a numărului de persoane înregistrate, indiferent dacă acestea beneficiază sau nu de sprijin financiar din partea statului.
Astfel, numărul șomerilor care primesc indemnizație a scăzut cu 1.195 de persoane față de luna precedentă, ajungând la un total de 56.628. În același timp, categoria celor neindemnizați a înregistrat o reducere de 1.171 de persoane, numărul total al acestora rămânând însă mult mai mare, respectiv 200.166 de persoane.
Discrepanțe majore: Mediul rural și bărbații conduc în statistici
Raportul oficial scoate la iveală diferențe majore în funcție de locul de rezidență și de gen. Zonele rurale continuă să fie cele mai afectate de lipsa locurilor de muncă, numărul șomerilor de la sate fiind de aproape trei ori mai mare decât cel din orașe: 188.456 de persoane provin din mediul rural, față de doar 68.338 din mediul urban.
Din perspectiva structurii pe gen, echilibrul este ceva mai stabil, deși bărbații domină ușor topul șomajului. La data de 31 mai 2026, evidențele oficiale numărau 132.678 de bărbați fără ocupație, comparativ cu 124.116 femei aflate în aceeași situație.
Tinerii își găsesc cel mai ușor de lucru, seniorii întâmpină dificultăți
Vârsta rămâne un factor critic în găsirea unui loc de muncă pe piața autohtonă. Segmentul de populație de peste 55 de ani înregistrează cele mai mari dificultăți de integrare, reprezentând cea mai numeroasă categorie din statistici, cu un total de 65.783 de persoane. Aceștia sunt urmați îndeaproape de grupa de vârstă 40 - 49 de ani, cu 62.203 șomeri.
La polul opus, tinerii reușesc să se angajeze mult mai rapid sau optează pentru alte forme de activitate. Cea mai stabilă categorie este cea a persoanelor cu vârste cuprinse între 25 și 29 de ani, unde se înregistrează cel mai mic număr de șomeri din țară, respectiv 14.964.
Nivelul de școlarizare dictează șansele de angajare
Datele ANOFM reconfirmă legătura directă dintre educație și stabilitatea profesională. Persoanele cu un nivel scăzut de instruire reprezintă marea majoritate a celor care nu au un loc de muncă. Astfel, persoanele cu studii gimnaziale dețin cea mai mare pondere în totalul șomerilor, respectiv 34,08%, în timp ce persoanele fără studii sau doar cu învățământ primar cumulează 29,48% din total.
În mod evident, absolvenții de facultate sunt cei mai feriți de riscul șomajului, persoanele cu studii universitare reprezentând doar 4,68% din totalul celor aflați în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă.