Seceta schimbă agricultura. Fermierii aleg sorgul în locul porumbului: care sunt avantajele

Publicat 31 aug. 2026, 07:48 Sursă Realitatea PLUS

Tot mai mulți fermieri aleg sorgul ca alternativă pentru porumb după mai mulți ani în care culturile le-au fost distruse de secetă. Boabele de sorg pot fi folosite atât pentru hrana animalelor, cât și pentru producția de făină sau alte produse alimentare.

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