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Social· 1 min citire
Șomajul, în creștere! Aproape o treime dintre tineri nu au un loc de muncă: cum arată noile date INS
Șomaj/ Arhivă foto
Publicat3 iul. 2026, 07:59
SursăRealitatea PLUS
Date îngrijorătoare de la Institutul Național de Statistică! În comparație cu luna mai, rata șomajului a crescut în luna iunie. Creșterea a fost mai mare în cazul femeilor. Mai mult, aproape o treime dintre tineri nu au locuri de muncă.
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