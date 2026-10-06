Tânără rătăcită pe Dealul Capela din Râmnicu Vâlcea, găsită de jandarmi după o oră de căutări

O tânără de 28 de ani s-a rătăcit noaptea pe Dealul Capela din Râmnicu Vâlcea. Jandarmii vâlceni au găsit-o după aproximativ o oră de căutări.
O plimbare de seară pe Dealul Capela din Râmnicu Vâlcea s-a transformat într-o experiență dificilă pentru o tânără de 28 de ani, care s-a rătăcit în zona împădurită după lăsarea întunericului.
Femeia a apelat numărul de urgență 112, iar jandarmii vâlceni au pornit în căutarea ei. După aproximativ o oră de căutări, aceasta a fost localizată și scoasă din zona împădurită. Din fericire, era doar speriată și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Apel la 112, în jurul orei 23:00
Incidentul s-a produs în seara zilei de duminică, 4 octombrie 2026, când tânăra, aflată în zona Dealului Capela, și-a dat seama că nu mai poate găsi traseul de întoarcere.
Apelul la 112 a fost efectuat în jurul orei 23:00. Femeia le-a transmis autorităților că s-a rătăcit în zona împădurită și că nu mai reușește să se orienteze către oraș.
Un echipaj de jandarmi a fost trimis imediat în zona indicată.
Jandarmii au menținut legătura telefonică cu tânăra
Pentru identificarea cât mai exactă a locului în care se afla femeia, jandarmii au păstrat permanent legătura telefonică cu aceasta.
Căutarea nu a fost simplă, având în vedere că intervenția s-a desfășurat pe timpul nopții, într-o zonă împădurită.
După aproximativ o oră de căutări, echipajul de jandarmi a reușit să o localizeze și să o scoată din zona în care se rătăcise.
Tânăra plecase la plimbare în jurul orei 21:00
Potrivit informațiilor oferite ulterior jandarmilor, femeia plecase în jurul orei 21:00 pentru o plimbare pe Dealul Capela.
După lăsarea întunericului, aceasta nu a mai reușit să identifice traseul de întoarcere și a solicitat sprijinul autorităților.
Din fericire, intervenția s-a încheiat fără victime. Tânăra era speriată, însă nu a necesitat îngrijiri medicale.
Recomandările jandarmilor pentru cei care merg în zone împădurite
În urma incidentului, jandarmii vâlceni le recomandă persoanelor care aleg să se plimbe sau să desfășoare activități în zone împădurite să țină cont de condițiile de vizibilitate și de starea vremii.
De asemenea, este recomandată evitarea traseelor necunoscute după lăsarea întunericului și purtarea unui telefon mobil încărcat și a unei surse de lumină.
Persoanele care se află într-o situație dificilă sau nu mai reușesc să se orienteze sunt sfătuite să solicite sprijin prin 112.
Intervenție încheiată cu bine pe Dealul Capela
Cazul de pe Dealul Capela arată cât de repede o plimbare într-o zonă împădurită poate deveni o situație de urgență după lăsarea întunericului.
Intervenția promptă a jandarmilor din Vâlcea a permis localizarea tinerei după aproximativ o oră, fără ca aceasta să fie rănită.