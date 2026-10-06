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Un TIR a intrat într-o benzinărie de pe Valea Oltului. Șofer încarcerat și trafic blocat pe DN7

TIR intrat intr-o benzinarie (ISU Olt)

TIR intrat intr-o benzinarie (ISU Olt)

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat6 oct. 2026, 15:50
Actualizat6 oct. 2026, 16:00
SursăRealitatea.net

Un autocamion frigorific a avariat o pompă de carburant la ieșirea din Călimănești, provocând scurgeri importante de combustibil și evacuarea zonei. Accidentul s-a produs marți, 6 octombrie, într-o benzinărie situată pe DN 7, județul Vâlcea.

În timpul unei manevre efectuate în incinta stației, un autocamion frigorific a lovit și a avariat o pompă de carburant.

În urma impactului s-a scurs o cantitate importantă de combustibil, iar șoferul camionului a rămas încarcerat în cabină, potrivit realitatea.net.

tir in benzinarie

Zonă evacuată pe o rază de 200 de metri

La fața locului au fost mobilizate echipaje de pompieri din Râmnicu Vâlcea, inclusiv autospeciale de stingere, descarcerare și intervenție CBRN, precum și o ambulanță și echipaje de poliție. Salvatorii au intervenit atât pentru extragerea șoferului, cât și pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu.

Din motive de siguranță, toate persoanele aflate pe o rază de 200 de metri au fost evacuate. Circulația pe DN 7 Râmnicu Vâlcea–Sibiu a fost oprită în zona accidentului pe durata intervenției. Autoritățile estimau reluarea traficului după ora 15:30, în funcție de evoluția operațiunilor.

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