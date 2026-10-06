Un TIR a intrat într-o benzinărie de pe Valea Oltului. Șofer încarcerat și trafic blocat pe DN7

Publicat 6 oct. 2026, 15:50 Actualizat 6 oct. 2026, 16:00 Sursă Realitatea.net

Un autocamion frigorific a avariat o pompă de carburant la ieșirea din Călimănești, provocând scurgeri importante de combustibil și evacuarea zonei. Accidentul s-a produs marți, 6 octombrie, într-o benzinărie situată pe DN 7, județul Vâlcea.

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