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Un TIR a intrat într-o benzinărie de pe Valea Oltului. Șofer încarcerat și trafic blocat pe DN7
TIR intrat intr-o benzinarie (ISU Olt)
Publicat6 oct. 2026, 15:50
Actualizat6 oct. 2026, 16:00
SursăRealitatea.net
Un autocamion frigorific a avariat o pompă de carburant la ieșirea din Călimănești, provocând scurgeri importante de combustibil și evacuarea zonei. Accidentul s-a produs marți, 6 octombrie, într-o benzinărie situată pe DN 7, județul Vâlcea.
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