Vremea în weekend: revin în România, iar la munte sunt așteptate lapoviță și ninsoare
Ploi în România
Vremea se răcește în România în weekendul 17–18 octombrie 2026. ANM anunță ploi în mai multe regiuni, lapoviță și ninsoare la munte, dar și temperaturi în creștere duminică.
Vremea se menține rece în România în weekendul 17–18 octombrie 2026, când sunt așteptate ploi în mai multe regiuni ale țării. La munte, precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini mari sunt posibile episoade de lapoviță și ninsoare. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperaturile vor crește ușor duminică, însă instabilitatea atmosferică va persista.
Prognoza meteo pentru vineri, 16 octombrie: temperaturi scăzute și ploi slabe
Vineri, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului. Cerul va avea înnorări temporare, iar ploile slabe vor apărea în zona montană și local în Oltenia, Muntenia, Moldova, Maramureș și Transilvania. Precipitații izolate sunt posibile și în Banat, Crișana și Dobrogea.
La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. În unele zone se poate depune un strat de zăpadă de aproximativ 2–5 centimetri.
Vântul va avea intensificări temporare în Moldova, Dobrogea și Bărăgan, cu rafale de 40–45 km/h. Temperaturile maxime vor varia între 9 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în sud-vestul Olteniei.
Pe timpul nopții, minimele vor coborî până la -1 grad în nordul Olteniei, unde sunt posibile condiții de brumă. În vestul și sudul țării se poate forma ceață.
Cum va fi vremea în weekend, pe 17 octombrie
Sâmbătă, 17 octombrie, vremea va rămâne rece, cu cer predominant noros în nordul, centrul, estul și sud-estul României.
Ploile vor fi prezente în Moldova, local în Transilvania, Muntenia și la munte, în timp ce în celelalte regiuni precipitațiile vor apărea izolat. La altitudini de peste 1.700 de metri, sunt prognozate precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare.
Cantitățile de apă vor fi, în general, de 1–9 l/mp, însă în estul țării și în Carpații Orientali pot ajunge local la 10–20 l/mp.
Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane, unde rafalele pot atinge 60–70 km/h.
Temperaturile maxime se vor situa între 10 și 18 grade Celsius, cu cele mai scăzute valori în Moldova și cele mai ridicate în Oltenia. Minimele vor coborî până la 2 grade în nordul Olteniei și vor ajunge la 10 grade pe litoral.
Prognoza meteo pentru București: ploi și temperaturi de până la 17 grade
În Capitală, sâmbătă, cerul va fi variabil în prima parte a zilei, urmând să se înnoreze treptat. Probabilitatea de ploaie va crește pe parcursul zilei, însă cantitățile de apă estimate vor fi reduse.
Temperatura maximă va ajunge la 15–17 grade Celsius, în timp ce noaptea valorile termice vor coborî la 5–8 grade. La începutul intervalului sunt posibile condiții de ceață.
Vremea duminică, 18 octombrie: temperaturile cresc ușor, dar ploile continuă
Duminică, valorile termice vor înregistra o creștere ușoară în majoritatea regiunilor. Chiar și așa, vremea va rămâne instabilă, iar ploile vor continua în mai multe zone ale țării.
Precipitațiile sunt așteptate în Moldova, Dobrogea, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, în nordul și estul Olteniei, local în Maramureș și în zonele montane.
Cantitățile de apă vor varia, în general, între 2 și 10 l/mp. În nord-estul țării și la munte, pe arii restrânse, acestea pot ajunge la 10–25 l/mp.
Vântul va avea intensificări temporare în Moldova și local în Dobrogea. La munte, în special pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, rafalele pot atinge 70–90 km/h.
Maximele zilei vor fi cuprinse între 11 și 21 de grade Celsius, iar minimele nocturne se vor situa între 5 și 12 grade.
În București, vremea va fi predominant închisă pe parcursul zilei, cu posibile ploi slabe. Temperatura maximă va ajunge la 15–17 grade, iar minima nocturnă va fi de 7–9 grade Celsius.
Cum evoluează vremea în România după weekend
Potrivit prognozei ANM pentru intervalul 16–26 octombrie 2026, temperaturile vor crește treptat după perioada mai rece de la începutul intervalului. În unele regiuni, maximele vor ajunge la 19–21 de grade Celsius.
Cu toate acestea, vremea va rămâne schimbătoare, iar noi episoade de ploaie sunt posibile în a doua parte a lunii, în special în zonele montane și în sudul țării.
Pe scurt: weekendul 17–18 octombrie aduce vreme rece, ploi în numeroase regiuni și precipitații mixte la altitudini mari. Duminică, temperaturile vor crește ușor, însă ploile și vântul puternic de pe crestele montane vor continua să influențeze condițiile meteorologice.
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