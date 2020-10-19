Despre tenis, la 100 de ani
Despre tenis, la 100 de ani
A amenajat primul teren de tenis din zona Râmnicului
Antrenorul de tenis vâlcean, membru al Clubului ”Vârsta de Aur - Centenar”, Eugen Vătăşescu a împlinit 100 de ani. Eugen Vătășescu a jucat tenis alături de politicieni, precum primul ministru Petru Groza sau tenismeni consacrați (Ilie Năstase, Ion Țiriac).
Primăria Râmnicu Vâlcea l-a felicitat pe Eugen Vătăşescu, veteran de război şi antrenor emerit de tenis, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani.
I- au fost oferite la domiciliul său Diploma ”Vârsta de Aur” şi un premiu de 1.000 de lei, în semn de respect, au declarat oficialii.
Eugen Vătăşescu a debutat în tenis la vârsta de 6 ani, la Craiova, în spatele blocului, după cum a declarat.
A fost încadrat ca „Strângător de mingi” pe terenul situat în Parcul Bibescu din Craiova.
Primul său antrenor a fost Nicolae Stoian, zis Țăndărică.
Pasionat de sportul alb mergea zilnic pe terenurile de tenis de pe strada Bechetului.
Începând cu anii 1952 s- a mutat la Râmnicu Vâlcea, unde, împreună cu Marin Trincă a amenajat primul teren de tenis de câmp cu zgură neagră din zonă.
Antrenorului i- a fost acordat, din partea Federației Române de Tenis, titlului de antrenor emerit.
Sursa: Realitatea de Valcea
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