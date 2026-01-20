Eveniment special pentru Radu Drăgușin: fundașul s-a căsătorit după șase ani de relație

Este sărbătoare în familia Drăgușin! La doar 23 de ani, internaționalul român Radu Drăgușin a făcut un pas important în viața personală, oficializând relația de lungă durată cu partenera sa.

Fundașul central s-a căsătorit cu Ioana Stan, studentă la Arhitectură, după o relație care a durat șase ani. Cei doi și-au unit destinele într-un cadru discret, semnând actele de căsătorie la Primăria Sectorului 1, la scurt timp după prânz.

Momentul fericit vine într-o perioadă intensă pentru cariera fotbalistului. Radu Drăgușin se află în atenția mai multor cluburi importante din Europa, iar viitorul său sportiv ar putea cunoaște o schimbare majoră în perioada următoare, în contextul unor negocieri pentru un posibil transfer.

Stoperul legitimat la Tottenham a revenit recent pe gazon, după aproape un an de absență cauzată de o accidentare gravă la genunchi, iar forma sa este urmărită atent atât de club, cât și de selecționerii echipei naționale.

Astfel, Drăgușin traversează una dintre cele mai importante etape din viața sa, atât pe plan personal, cât și profesional.