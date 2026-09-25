Gică Hagi schimbă formula pentru Suedia – România. Ianis Hagi titular, Nicolae Stanciu pe bancă

Gică Hagi pregătește mai multe schimbări pentru primul meci oficial al României din noua ediție a Ligii Națiunilor.
Tricolorii întâlnesc vineri seara Suedia, la Solna, iar selecționerul intenționează să înceapă partida cu Ianis Hagi titular și Nicolae Stanciu pe banca de rezerve. Meciul este programat de la ora 21:45.
Ianis Hagi, titular în atacul României
Gică Hagi a pregătit în ultimele zile o formulă cu trei fundași centrali și îl va folosi pe Ianis Hagi în spatele celor doi atacanți.
Conform formulei anunțate înaintea partidei, în poartă ar urma să fie Ionuț Radu, iar linia defensivă să fie formată din Radu Drăgușin, Andrei Coubiș și Virgil Ghiță.
Pe flancuri sunt așteptați Andrei Rațiu și Nicușor Bancu, în timp ce la mijloc ar urma să joace Tudor Băluță și Răzvan Marin. În fața lor, Ianis Hagi ar urma să evolueze în spatele lui Dennis Man și Louis Munteanu.
Nicolae Stanciu începe meciul de pe bancă
Una dintre principalele modificări este absența lui Nicolae Stanciu din formula de start. Căpitanul României este păstrat în lot pentru partida cu Suedia, însă nu ar urma să înceapă meciul.
Stanciu are 87 de selecții și 15 goluri pentru prima reprezentativă, potrivit lotului oficial anunțat de Federația Română de Fotbal. Ianis Hagi are 54 de apariții și opt goluri pentru națională.
Hagi schimbă și sistemul de joc
Selecționerul a pregătit pentru duelul de la Solna un sistem cu trei fundași centrali. Tudor Băluță este o altă alegere importantă, mijlocașul fiind preferat pentru această partidă în fața lui Marius Marin.
Virgil Ghiță și Băluță au mai lucrat cu Gică Hagi la nivel de club, iar selecționerul îi va folosi acum într-un meci oficial al naționalei.
România începe o nouă ediție a Ligii Națiunilor
Partida Suedia – România se joacă vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45, pe Strawberry Arena din Solna. Este primul meci oficial al lui Gică Hagi de la revenirea pe banca echipei naționale.
După deplasarea din Suedia, România va întâlni Bosnia și Herțegovina pe 28 septembrie, apoi Polonia pe 2 octombrie. Pe 5 octombrie, tricolorii vor juca din nou cu Suedia, de această dată pe teren propriu.