Handbal feminin / Rapid București – SCM Râmnicu Vâlcea, în Liga Florilor

Rapid București – SCM Râmnicu Vâlcea se joacă miercuri, de la ora 18:00, în etapa a 5-a din Liga Florilor. Meciul este transmis la TVR Sport.
Rapid București și SCM Râmnicu Vâlcea se întâlnesc miercuri, 7 octombrie, în etapa a 5-a din Liga Florilor. Partida se dispută în Sala Rapid, de la ora 18:00, și pune față în față două echipe care își propun să se apropie de zona de vârf a clasamentului. Meciul va fi transmis în direct la TVR Sport.
Rapid București – SCM Râmnicu Vâlcea, miercuri, în Liga Florilor
Partida dintre Rapid București și SCM Râmnicu Vâlcea este programată miercuri, 7 octombrie, de la ora 18:00, în Sala Rapid. Meciul contează pentru etapa a 5-a din Liga Florilor MOL.
Rapid și Vâlcea, despărțite de un singur loc în clasament
Rapid București ocupă locul 6 înaintea partidei, în timp ce SCM Râmnicu Vâlcea se află pe poziția a 7-a. Ambele formații au câte o victorie, un egal și două înfrângeri în actualul sezon, conform datelor prezentate înaintea meciului.
SCM Râmnicu Vâlcea vine după remiza cu SCM Craiova
Vâlcea a terminat la egalitate, 26-26, partida de pe teren propriu cu SCM Craiova, după ce anterior obținuse victorii cu Minaur Baia Mare și HC Zalău și pierduse la Gloria Bistrița.
Rapid are obiectiv de Top 5 în Liga Florilor
Antrenorul Rapidului, Dragan Adžić, a precizat că obiectivul echipei pentru primul său sezon este clasarea în primele cinci locuri. Tehnicianul consideră că partida cu Vâlcea reprezintă o provocare importantă, mai ales în condițiile unor absențe din lot.
Florentin Pera: „Ne așteaptă o partidă importantă”
Antrenorul SCM Râmnicu Vâlcea, Florentin Pera, consideră că echipa sa trebuie să fie disciplinată în apărare, să limiteze greșelile tehnice și să profite de faza a doua și de contraatac pentru a obține un rezultat pozitiv.
Rapid București – SCM Râmnicu Vâlcea. Ora, sala și transmisia TV
📅 Miercuri, 7 octombrie 2026
⏰ Ora 18:00
📍 Sala Rapid, București
📺 TVR Sport
🤾 Liga Florilor MOL – etapa a 5-a
👥 Arbitri: Andrea Pepe și Simona Stancu