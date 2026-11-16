Performanță pentru handbalul feminin! SCM Râmnicu Vâlcea, calificare în grupele EHF European League

SCM Râmnicu Vâlcea a învins Lublin cu 32-27 în Polonia și s-a calificat în grupele EHF European League, după două victorii consecutive.
Performanță importantă pentru handbalul feminin românesc! SCM Râmnicu Vâlcea și-a asigurat prezența în grupele EHF European League, după ce a învins formația poloneză PGE MKS El-Volt Lublin, chiar pe terenul acesteia, cu scorul de 32-27. Handbalistele pregătite de Florentin Pera au confirmat astfel succesul din tur și au obținut calificarea după două victorii consecutive.
Partida retur s-a disputat sâmbătă seara, în Polonia, iar formația vâlceană a repetat rezultatul din prima manșă, câștigată tot cu 32-27, în Sala Sporturilor „Traian”. Cu un scor general de 64-54, SCM Râmnicu Vâlcea a trecut fără dubii de adversara poloneză și și-a câștigat locul în faza grupelor competiției europene.
SCM Râmnicu Vâlcea a întors soarta meciului după pauză
Confruntarea de la Lublin a început într-o notă echilibrată, gazdele încercând să recupereze diferența înregistrată în partida tur.
Polonezele au avut o primă repriză mai bună și au intrat la vestiare cu avantaj, scor 13-11, după ce au marcat ultimele trei goluri înainte de pauză.
După reluarea jocului, elevele lui Florentin Pera au revenit în forță și au început să controleze tot mai bine desfășurarea partidei. SCM a recuperat treptat diferența, iar în ultimele minute a demonstrat superioritate, desprinzându-se decisiv pe tabelă.
Vâlcencele au încheiat partida cu o victorie la cinci goluri diferență, 32-27, același rezultat înregistrat și în turul disputat la Râmnicu Vâlcea.
Tamires Morena, cea mai bună marcatoare a echipei vâlcene
Un aport decisiv la calificarea SCM Râmnicu Vâlcea l-a avut Tamires Morena De Araujo Frossard, care a fost principala realizatoare a formației române, cu nouă goluri înscrise.
Inger Smits a contribuit cu șapte goluri, în timp ce Grace Zaadi Deuna a punctat de șase ori.
Celelalte reușite ale echipei vâlcene au fost semnate de Sarah Dekker (3 goluri), Zoe Sprengers (2), Elena Cristina Florica (2), Marie-Helene Sajka (2) și Amalie Wulff Nielsen (1).
Și portarii au avut o contribuție importantă. Gabrijela Bartulovic a încheiat partida cu 11 intervenții, având un procentaj de eficiență de 36,67%, în timp ce June Krogh a reușit alte două parade.
De partea cealaltă, Daria Przywara și Daria Monkielewicz au fost principalele marcatoare ale formației PGE MKS El-Volt Lublin, fiecare cu câte șase goluri.
SCM Râmnicu Vâlcea revine în grupele EHF European League
Calificarea reprezintă o nouă reușită pentru clubul vâlcean, care își continuă parcursul în competițiile europene și își consolidează poziția în handbalul feminin internațional.
Cu două victorii în fața formației poloneze, echipa pregătită de Florentin Pera a demonstrat că poate gestiona meciurile importante și în deplasare.
Succesul din Polonia aduce bucurie suporterilor din Râmnicu Vâlcea și oferă echipei oportunitatea de a se confrunta cu adversare puternice în faza grupelor EHF European League.
Pentru SCM Râmnicu Vâlcea, urmează o nouă provocare europeană, iar obiectivul va fi un parcurs cât mai bun în competiție.