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Sport· 2 min citire
Mesajul sfâșietor al unui fotbalist după cutremurul de 7,5 din Venezuela. Blocul în care soția și copiii lui locuiau s-a prăbușit
Lucas Trejo și familia sa
Clipe de coșmar pentru un fotbalist din Venezuela. Sportivul a aflat că blocul în care locuiau soția și cei doi copii ai săi s-a prăbușit.
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