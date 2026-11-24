Etapa din UEFA Champions League a adus victorii clare pentru PSG, Inter și Bayern München, în timp ce Real Madrid a învins AEK Atena. Iată toate scorurile și programul următoarelor partide.
Partidele din această etapă a fazei Ligii au generat diferențe mari de gol. Paris Saint-Germain a copleșit Villarreal cu 6-0, în timp ce Inter Milan a obținut un succes convingător la Feyenoord, scor 3-0. Bayern München s-a impus la Atletico Madrid (2-0), iar Barcelona a învins Aston Villa (3-0).
Real Madrid a trecut de AEK Atena cu 3-2, Liverpool a câștigat surprinzător la Feyenoord (2-3 pentru oaspeți, conform sursei), iar Manchester City a învins Leipzig cu 3-2. Arsenal a obținut trei puncte la Slavia Praga (2-1), iar Porto a dominat Napoli (4-1).
Programul următoarelor meciuri
Meciurile de marți, 25 noiembrie, se vor disputa astfel: ora 19:45 – Bodo/Glimt vs LASK Linz, Galatasaray vs Aston Villa; ora 22:00 – Arsenal vs Borussia Dortmund, Como vs AEK Atena, Feyenoord vs Porto, Manchester City vs Napoli, Leipzig vs Lens, Real Madrid vs PSV Eindhoven, Slovan Bratislava vs Real Betis.
În ziua de miercuri, 26 noiembrie, programul este: ora 19:45 – Sabah vs Barcelona, Slavia Praga vs Villarreal; ora 22:00 – Atletico Madrid vs Viking Stavanger, Club Brugge vs Liverpool, Inter Milan vs VfB Stuttgart, Șahtior Donețk vs Fenerbahçe, Lille vs Bayern München, Paris Saint-Germain vs AS Roma, Sporting CP vs Manchester United.
Clasament și reguli de calificare
Conform informațiilor publicate, competiția se va desfășura pe parcursul a 8 etape. La finalul acestora, primele 8 echipe clasate se vor califica direct în optimile finale. Echipelor de pe locurile 9-24 le revine disputarea unui play-off, iar formațiile de pe pozițiile 25-36 vor fi eliminate din competițiile europene.