Transport gratuit pentru elevi în România. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Raluca Turcan, la sfârșitul Şedinţei de Guvern de joi, 14 mai.

„În România sunt 125.000 de navetiști, elevi care circulă dintr-o localitate în alta și alte câteva sute de mii de elevi care merg la școală cu transportul public în comun. Mii de elevi abandonau școala anual tocmai din cauză că familiile lor nu puteau suporta costul unui abonament lunar. Toate Guvernele au promis că elevii vor circula gratuit însă, în realitate, transportul școlar nu a fost niciodată suportat 100% de stat.

(…) nu vor mai fi nevoiți să achiziționeze un bilet sau un abonament pentru drumul de acasă la școală și înapoi.

Astfel, am prelungit licențele transportatorilor și am introdus o nouă obligație pentru operatorii rutieri de a asigura transportul gratuit al elevilor, sub sancțiunea încetării contractelor sau suspendării licențelor.

Am făcut un pas extrem de important pe o problemă pe care niciun guvern nu a realizat-o. Transportul gratuit pentru elevi. Astăzi, prin OUG am decis ca operatorii de transport să asigure transportul gratuit al elevilor sub sancţiunea încetării contractelor fie de delegare a serviciului public de transport sau chiar a retragerii licenţei de traseu în cazul transportului interjudeţean.

Sute de mii de copii au primit o mână de ajutor din partea Guvernului Orban.

Cum se derulează acest proces?

Licenţele au fost prelungite, Consiliile Judeţene preiau aceste licenţe sau contracte de servicii publice cu operatorii şi au obligaţia să pună această condiţie”, a declarat vicepremierul.