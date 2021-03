Vechea conducere a companiei ROMPREST apelează la tertipuri de cea mai joasă speță, de tip mafiot, pentru a induce în eroare gravă opinia publică. Mai mult, persoane care nu mai au nicio calitate legală în companie, pe scurt – foști angajați, au încercat să determine funcționari ai Oficiului Registrului Comerțului și au reușit, pentru scurt timp însă, să-i facă pe aceștia să opereze ÎN MOD ERONAT în evidențele registrului public suspendarea din funcție a Președintelui LEGITIM al companiei.

„COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. anunta ca, in cursul zilei de 29.03.2021, persoane care se erijeaza in continuare in reprezentanti ai companiei noastre, aceleasi care au generat scandalul mediatic determinat de blocarea accesului Presedintelui companiei in sediul profesional in seara zilei de 28.03.2021, larg mediatizat si defavorabil imaginii Romprest, au incercat prin aceleasi metode de amenintare, intimidare, inselatorie, inducere in eroare si prin prezentarea denaturata a situatiei de fapt, sa determine functionarii Oficiului Registrului, si au reusit, pentru scurt timp, sa-i determine pe acestia sa opereze in mod eronat in evidentele registrului public suspendarea din functie a Presedintelui companiei noastre, pe baza Deciziei civile nr. 404/05.03.2021 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul nr. 21717/3/2020, prin care s-a respins apelul impotriva Sentintei civile nr. 1520/15.09.2020 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, prin care au fost suspendate vremelnic efectele Hotararii AGOA a societatii din 28.07.2020”, informează compania ROMPREST, într-un comunicat de presă.

Aceasta situatie cu consecinte grave, pentru toate persoanele implicate, prin care s-a manipulat si s-a determinat realizarea de inregistrari eronate in registrul public, a fost corectata de catre Registrul Comertului, avand in vedere ca hotararile pronuntate in dosarul 21717/3/2020 reprezinta doar o faza intermediara a evolutiei conflictuale, care nu mai corespunde adevarului din prezent, atrage atenția compania.

„Desi Sentinta civila nr. 1520/15.09.2020 dispune asa-zisa suspendare a efectelor AGOA din 28.07.2020, aceasta nu dispune si interdictia de inregistrare a respectivelor hotarari in registrul public, chiar daca, fata de nivelul de intelegere sau de profilul moral al pretinsilor reprezentanti ai societatii noastre, acestia incearca sa sustina in public acest efect, insa fara succes in fata instantelor de judecata”, se arată în comunicat.

Astfel, hotarari judecatoresti pronuntate atat in aceeasi zi, dar si ulterior datei de 15.09.2020, au transat aspectul efectelor AGOA din 28.07.2020, cat si aspectul principal, cel al reprezentativitatii Romprest si a faptului ca Presedintele – Director General este reprezentantul legal si are dreptul deplin sa conduca si sa dispuna in Compania Romprest Service S.A.

In chiar aceeasi zi, 15.09.2021, de catre aceeasi instanta de judecata, a fost pronuntata Sentinta civila nr.1521/15.09.2020 prin care s-a respins cererea prin care aceleasi persoane mentionate mai sus, utilizand aceleasi mijloace, au incercat sa interzica Presedintelui nou ales sa isi exercite atributiile legale si statutare.

Ulterior, la mai putin de o saptamana, a fost pronuntata Sentinta civila nr.1599/22.09.2020 de catre Tribunalul Bucuresti Sectia a VI-a Civila in dosarul civil nr.19642/3/2020, al carui dispozitiv a fost lamurit si completat prin Sentinta civila nr. 279/10.02.2021 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VI-a Civila in dosarul civil nr.19642/3/2020/a1, in temeiul carora s-a dispus inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor privind hotararile AGOA din 28.07.2020, lipsind astfel de efect suspendarea dispusa in mult prea invocata Sentinta civila nr. 1520/15.09.2020, desi aceasta asa-zisa suspendare a fost invocata cu obstinatie in dezbaterilor procesului.

Acelasi aspect a fost transat prin Incheierea nr. 29/17.03.2021 pronuntata de Tribunalul Bucuresti in dosarul 6100/3/2021, prin care instanta a lamurit problema reprezentativitatii companiei, recunoscand atat calitatea si validitatea mandatului Presedintelui si prin care se arata in mod explicit, pe baza leslatiei in vigoare si a actului constitutiv al companiei, ca deciziile Presedintelui CA – Director General sunt prioritare fata de cele ale subordonatilor, precum si ca acesta este persoana care reprezinta COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. in fata tertilor.

De asemenea, foarte recent, in Dosarul nr. 6239/3/2021, Tribunalul Bucuresti Sectia a VI-a Civila, prin incheierea pronuntata in data de 26.03.2021, nu numai ca a reconfirmat calitatea si validitatea mandatului Presedintelui companiei, dar a si dispus in mod explicit ca deciziile acestuia au prioritate fata de cele ale subordonatilor sai si nu pot fi incalcate sau contrazise de catre acestia din urma, chiar daca, la fel ca peste tot, si in aceasta cauza s-a invocate asa-zisa suspendare, subliniază compania.

Totodată, compania ROMPREST trage un semnal de alarmă asupra faptului că aceste actiuni ale pretinsilor reprezentanti ai Romprest la care s-a facut referire la inceput „se intemeiaza pe o aparenta de legalitate a pozitiei lor, in conditiile in care, prin aceleasi mijloace precizate deja, uzuale doar in mediul interlopilor care-i pazesc si pe care-i platesc din banii companiei, se opun inregistrarii in registrul public a unor decizii adoptate deja de catre actionari si administratori pentru revocarea respectivilor din functii, decizii cu efecte imediate in interiorul companiei, dar a caror publicitate incearca sa o impiedice prin orice mijloace”.

„Desi acesti pretinsi reprezentanti ai Romprest duc o campanie sustinuta de dezinformare inclusiv in fata autoritatilor publice, a partenerilor de afaceri si a angajatilor societatii, hotararile judecatoresti pronuntate in litigiile cu acestia arata fara echivoc faptul ca Presedintele – Director General este reprezentantul legal al Romprest”, mai informează compania.

„Toate aspectele precizate mai sus sunt informatii publice, care pot fi verificate de catre orice persoana interesata, care doreste sa fie informata corect asupra situatiei reale. Constatam insa cu regret ca persoane care se pretind jurnalisti, insa care se dovedesc a fi din aceeasi categorie morala cu cele care se pretind reprezentanti ai companiei noastre, dezinformeaza publicul prin afisarea pe pagini de internet de scandal informatii false sau situatii intermediare, cum este cea din cursul zilei de 29.03.2021, create in realitate prin amenintare, intimidare, dezinformare, manipulare si mita.

Desi apreciem orice sursa prin care ne este atrasa atentia, este dovedita si este diseminata public orice incalcare a legii de catre persoanele care se pretind reprezentanti ai Romprest, precizam ca ne dorin ca asemenea surse sa fie serioase si profesioniste, si nu instrumente cu pretentii de media detinute de persoane din categoria sotilor Buble, sau altora asemenea, care au dovedit in numeroase randuri ca, in schimbul unui pret modic sau a unor beneficii de subzistenta, sunt gata sa promoveze pe oricine este refuzat in alte locuri.

Recomandam pretinsului jurnalist Buble ca, inainte de a face afirmatii despre alte persoane, sa se opreasca in fata oglinzii si dupa aceea sa se uite prin propria ograda.

Astfel, o analiza succinta a activitatii lui Iosif Buble, cunoscut sub numele “Ioska” atunci cand este in pozitia sa reala si uzuala de casier pentru ce scriu sau comanda sa fie scris altii sau pentru colectarea de contributii la negru (1.000 Lei/luna/client, tarif aparent mic, dar bun cand se aduna), arata ca acesta este ultima persoana care poate sa faca acuzatii asupra altora. Aceasta cu atat mai mult cu cat adevarata moralitate a sa (sau mai degraba lipsa acesteia) a fost demonstrata chiar si in relatia conjugala, acesta acceptand fara prea multe comentarii modelul cel mai simplu de dobandire in timp scurt a succesului aplicat de propria sa sotie, Diana Tusa, care a demonstat in 2008 cum intr-o singura saptamana fierbinte, unde a fost testata pentru calitatile sale, alaturi de Bogdan Olteanu (bineinteles unul mult mai bun decat propriul sot), si tocmai in Mexic, a sarit din scaunul de secretara, direct in fotoliul de deputat de Braila. Oportunist fiind, Iosif Buble a considerat probabil situatia ca o modalitate de a atrage mai multi “clienti””, mai arată sursa citată.

„Precizam ca, fata de situatia creata, Compania Romprest Service SA va formula actiunile necesare in fata instantelor civile si penale, astfel incat persoanele vinovate sa fie trase la raspundere si sa plateasca toate prejudiciile materiale si de imagine create companiei noastre”, se arată pe finalul comunicatului.