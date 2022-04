Ministrul Energiei este ferm convins că în criza carburanților de acum o lună a fost vorba de un război hibrid. Virgil Popescu spune că prețuri de 11,12 lei litrul de carburant sunt nejustificate, cel puțin în momentul de față.

„Am spus și atunci că nu există motiv de creștere nejustificată. Discutăm de 11 lei, 12 lei, am spus că așa ceva nu este normal. De atunci, benzina a mai scăzut, este 7,6, sub 8 lei, deci nu există motive. Rolul ministerului este să se asigure că există stocuri de benzină, motorină pentru 90 de zile, așa cum scrie în legislația europeană de petrol. Am ieșit atunci să le spun oamenilor să nu mai asculte vorbe, în special „știri” din social media. Au fost fake-news, a fost un război hibrid, într-un timp scurt o informație, care, până la urmă, nu avea o valoare de nivelul acelei benzinării Mol, care a crescut prețul și cu filmulețele postate, a reușit să devină viral. Acest lucru nu se putea face decât ajutat. Cred că a făcut parte dintr-un plan de război hibrid, o să ies de câte ori se pune problema. După criza carburanților a fost criza uleiului, în mod asemănător, aceeași rețetă, a dispărut uleiul din supermarketuri.

Eu, în acest moment, am văzut un preț al carburanților ca acum 2 zile, o săptămână. România este dependență 70% de petrol de import. 30% folosim petrol românesc și 70% este import, de aici putem discuta mai departe. Nu pot verifica ce costuri au companiile private. Doar ANAF o poate face. Dar eu mă uit la cotațiile petrolului și încerc să găsesc dacă există motive de a crește prețurile. Când văd că au scăzut cotațiile dau semnale către producător să le spun că a scăzut cotația, totuși. Problema este că această creștere există și se vede. România este cu război la frontieră. Gândiți-va că petrolul, 70% import, jumătate este important din Kazahstan și cealaltă jumătate din Rusia și vine prin Marea Neagră, prin zona de conflict. Trebuie să ne gândim și am discutat și cu Rompetrol și OMV să caute surse alternative de petrol și a anunțat că ia în calcul să caute resurse alternative”, a declarat Virgil Popescu pentru Realitatea PLUS.