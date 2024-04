Vlad Pascu a vorbit pentru prima oară din spatele gratiilor. Tânărul declară că regretă faptele.

Vlad Pascu rupe pentru prima dată tăcerea după ce i-a omorât pe Roberta și Sebastian. Criminalul din stațiunea 2 Mai spune că regretă faptele pe care le-a comis și spune că își asumă tot ce a făcut. De asemenea, într-un interviu revoltător, Mihai Pascu susține că fiul său nu consumase droguri în seara accidentului, iar substanțele interzise depistate în sânge au provenit de la o escapadă din Olanda. Mai mult, el spune că nu va ajuta pe nimeni dacă Vlad Pascu va sta zeci de ani în închisoare.

„Distrus, ce pot să zic, și psihic și am o grămadă de remușcări! (reporter: Ai aceste remușcări pentru acea zi?) Normal pentru tot ce s-a întâmplat. Aș porni pe o altă cale cu totul și mi-aș face o altă viață, nu în sensul în care am făcut până acum, pentru că știu că am făcut greșit și am pierdut niște timp. S-a întâmplat și tragedia asta cu acei doi oameni care nu au cum să se mai întoarcă. În momentul de față, aș da orice să dau timpul înapoi să pot să fac lucrurile cu totul diferit”, spune Vlad Pascu.

În același timp, tatăl său susține că tânărul nu consumase droguri înainte să se urce la volanul mașinii cu care a produs tragedia.