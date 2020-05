Cum vor arăta zborurile cu avionul în perioada următoare, cum se va recupera industria aeronautica după efectele acestei pandemii? Două dintre intrebările momentului.

Specialistii Agenției Europeane pentru Siguranța Aviației (EASA), alaturi de cei ai Centrului European pentru Controlul si Prevenția Bolilor (ECDC) au emis in aceasta saptamana Protocolul pentru Siguranța Sănătății in Aviație, in perspectiva reluarii in siguranță a traficului aerian in Uniunea Europeana.

In dezvoltarea acestui protocol, precum si a celorlalte masuri implementate la nivelul aviației pe plan european, referitoare la prevenirea extinderii pandemiei au fost implicați si doi romani, Eduard Ciofu Manager Standarde Operațiuni Aeriene al EASA si Dr. Cristian Ionut Panait, medic si expert medical al EASA.

foto: Eduard Ciofu, Manager Standarde Operațiuni Aeriene al EASA si Dr. Cristian Ionut Panait, medic si expert medical al EASA

Informații privind Protocolul pentru Siguranța Sănătății in Aviație au fost oferite pentru Realitatea de Vâlcea de European Union Aviation Safety Agency.

Agenția Europeana pentru Siguranța Aviației împreună cu Centrul European pentru Controlul si Prevenția Bolilor a emis pe 20 mai Protocolul pentru Siguranța Sănătății in Aviație. Protocolul vine in completarea programului European pentru revitalizarea in siguranța a transporturilor la nivelul Uniunii Europene.

Protocolul prezinta masurile ce trebuie implementate de către aeroporturi si companiile aeriene, precum si masuri de responsabilizare a pasagerilor.

Aceste masuri au fost gândite sa acopere fiecare pas al călătoriei de la momentul cumpărării biletului, formalitățile de check-in si îmbarcare, zborul si pana la ieșirea pe poarta aeroportului.

Așa cum a declarat Comisarul European pentru Transporturi, Adina Vălean, „Siguranța pasagerilor si a personalului aeronautic este scopul primordial al tuturor celor implicați in aviație. Pasagerii trebuie sa fie siguri ca reluarea zborurilor se va face in context de maxima siguranța pentru a reduce la minim orice risc de transmitere la bordul aeronavelor sau in orice alt punct pe parcursul călătoriei. Protocolul emis va asigura pasagerii ca pot zbura in siguranță si va ajuta industria aeronautica sa se recupereze după efectele acestei pandemii”.

Protocolul ia in considerare faptul ca exista diferențe intre aeroporturi, companiile aeriene si tipurile de aeronave operate si nevoia de masuri individualizate la fiecare nivel. In acest sens se oferă recomandări si moduri in care masurile recomandate pot fi implementate pentru a îndeplini noile standarde de siguranță sanitara necesare in contextul pandemiei si in același timp pentru a menține nivelul ridicat de siguranță a zborurilor si de eficienta cu care aviația ne-a obișnuit.

Câteva dintre principiile incluse in protocol

– distanțarea fizica pe tot parcursul călătoriei, cu excepția cazurilor când circumstanțele operaționale nu permit, purtarea măștilor medicale (chirurgicale), masuri de igiena personala, dezinfecție frecventa la nivelul aeroporturilor si al aeronavelor, precum si facilitarea anchetelor epidemiologice după finalizarea zborurilor, când aceasta este necesară – European Union Aviation Safety Agency

Sursa: Realitatea de Valcea