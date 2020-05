Pictorul vâlcean Viorel Trandafir, inspirat de muzică, liniște, natură și Chopin.

O nouă lucrare în galeria sa, anunță artistul, care se implică de fiecare dată când poate și în acțiuni sociale și caritabile.

„Din Joia Patimilor am inceput o lucrare. Curios, ca de obicei, nu am inspiratie cu saptamanile si atunci m-am trezit ca traznit!

Si am inceput să pictez.

Inca mai am destul de mult de lucru la ea, dar sa speram ca va fi o lucrare buna.

Ascult Chopin, ca tot nu am mai cantat la pian de o luna si jumatate, si imi lipseste (…) Ascult si pictez”, declară artistul.

Pasionat de pictură, Viorel Trandafir a organizat expoziții de artă atât în țară cât și în străinătate, a realizat două workshop uri de pictură la care a fost prezent și pictorul numit Rembrandt al României (într- un loc spectaculos, la conacul Dr. Miu).

Iar în timpul liber spune că își inițiază prietenii în arta gastronomiei.