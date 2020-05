Președintele CJ Vâlcea Constantin Rădulescu și vicepreședintele Adrian Bușu, transmit astăzi mesaje, cu prilejul „Zilei Internationale a Libertății Presei”

Astăzi este Ziua Internațională a Libertății Presei.

Într-un fel, mă simt emoționat să transmit acest mesaj pentru că, în urmă cu ani buni, am făcut și eu parte din presă așa că o să mă adresez cu apelativul: colegi!

Dragi colegi, vă transmit gândul meu bun, urări de sănătate deplină și spor în tot ce v-ați propus, atât în plan personal, cât și profesional.

Tuturor jurnaliștilor vâlceni și români, le doresc să auzim numai și numai de bine!

Constantin Rădulescu

Unii ii admira, altii ii urasc. In echilibrul puterii unui stat, presa este considerata a-IV-a putere in stat. In statele cu democratie autentica, presa este considerata :”Cainele de paza al democratiei”.

Oricum am spune o societate umana, fie in forma de democratie, fie in forma de dictatura, nu poate exista fara presa. Pentru ca azi este sarbatorita ” Ziua Internationala a Libertatii Presei” imi adaug urarile de bine pentru toti slujitorii presei locale, nationale, mondiale. La Multi Ani! Va doresc sa fiti si sa ramaneti adevarati profesionisti!

Adrian Bușu