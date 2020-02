Steaua fără nume” de Mihail Sebastian”, luni seara la Cinematograful „Geo Saizescu, din Râmnicu Vâlcea.

Spectacolul a fost montat pe scena teatrului vâlcean in anul 2019. Invitat special: actorul Cristian Stanca, prezent de- a lungul timpului în distribuția unora dintre cele mai importante producții teatrale ale României. Spectacolele din care face parte la teatrul din Sibiu, au fost prezentate la festivaluri de referință în Europa, America și Asia

In rolul celor doi indragostiti spectatorii ii pot revedea pe Anca Olteanu si Ionuț Mocanu.

În 1944, piesa avea premiera absolută pe scena Teatrului Alhambra din Bucureşti, în regia lui Soare Z. Soare, in interpretarea unor maeştri precum Radu Beligan, Maria Mohor, Nora Piacentini, Nineta Gusti, Mircea Şeptilici, Mircea Anghelescu.

Un film de referinta, dupa acelasi scenariu este cel în regia lui Eugen Todoran (premiera TVR: 1983).

Din distribuţia acestui spectacol fac parte Szilágyi Enikö, Florin Zamfirescu, Octavian Cotescu, Ovidiu Iuliu Moldovan, Petre Gheorghiu, Rodica Tapalagă, Camelia Maxim, Teodor Danetti, Sandu Sticlaru, Ion Anghel şi Cornel Vulpe.

Într-un oraș de provincie de pe Valea Prahovei, o necunoscută este coborâtă din tren în gară pentru că nu are bilet. Aceasta vine de la cazinou și are asupra ei doar fisele câștigate. Profesorul Miroiu, care se afla în gară în așteptarea unei cărți foarte scumpe de la București, se oferă să o găzduiască peste noapte, perioadă în care între cei doi apare o relație afectivă. Miroiu a găsit o stea fixă, invizibilă, in spatele altei stele din Ursa Mare, necunoscută pe bolta cerească și nu știe ce nume să îi dea. Când află că pe necunoscută o cheamă Mona, o numește astfel. Dimineața apare Grig, un barbat bogat, cu care Mona are o relație de 3 ani. Mona se reîntoarce în cele din urmă în lumea lui Grig, părăsindu-l pe astronomul visător.

Regia spectacolului din Ramnic ii apartine lui Vlad Popescu.