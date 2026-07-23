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Politica· 1 min citire
Radu Miruță, la plajă într-o locație de lux, în plin scandal pe legea salarizării. Reacția ministrului
Radu Miruță pe plaja (Realitatea Plus, sursă A3)
Publicat23 iul. 2026, 08:00
Actualizat23 iul. 2026, 08:46
SursăRealitatea PLUS
Demis din funcție și interimar la două ministere importante în plină criză, Radu Miruță a plecat într-o vacanță de lux. Au apărut inclusiv imagini cu acesta în șort, pe plaja unui hotel de 5 stele din Turcia, unde, potrivit presei, cel mai ieftin sejur de trei nopți ar costa aproximativ 7.500 de euro. Într-un punct de vedere transmis Realitatea Plus, ministrul interimar a precizat că sumele vehiculate nu sunt reale.
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