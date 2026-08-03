Actualitate· 1 min citire

Accident cu patru mașini pe A1. Mai multe persoane sunt rănite, iar traficul se desfășoară pe o singură bandă

Accident cu patru mașini A1

Accident cu patru mașini A1

Realitatea de Valcea
Scris deRealitatea de Valcea
Publicat3 aug. 2026, 08:08
SursăRealitatea.net

Mai multe persoane au fost rănite luni dimineață într-un accident produs pe autostrada A1, la kilometrul 259, pe sensul Sebeș–Sibiu, în apropierea localității Cristian. Patru mașini au fost implicate în coliziune, iar circulația se desfășoară pe o singură bandă.

ISU Sibiu a trimis la fața locului trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială pentru transportul personalului și al victimelor multiple, o autospecială de descarcerare și una de stingere.

Autoritățile nu au anunțat deocamdată numărul exact al victimelor și nici cât de grave sunt leziunile acestora.

Polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva fac cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul. Traficul este îngreunat în zonă.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accident rutier A1accidente rutiere romania

Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe