ANM: 17 județe sub Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate pe parcursul zilei de luni

Publicat 16 aug. 2026, 13:19 Sursă realitatea.net

Un număr de 17 județe din vestul, nord-vestul, sud-vestul, centrul și nord-estul țării se vor afla pe parcursul zilei de luni sub o atenționare meteo Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

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