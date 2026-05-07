AUR a prezentat la Târgu Jiu soluțiile pentru salvarea Complexului Energetic Oltenia: oprirea decarbonizării, protejarea mineritului și energie la prețuri accesibile

Scris de Realitatea de Valcea Publicat: 7 mai 2026, 19:17

Liderii AUR au prezentat astăzi, la Târgu Jiu, în cadrul conferinței intitulate „STOP distrugerii energeticii din România”, soluțiile pentru salvarea Complexului Energetic Oltenia, protejarea mineritului românesc și menținerea locurilor de muncă din sectorul energetic.

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