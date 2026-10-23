Brezoiul își sărbătorește livezile: prima ediție a festivalului dedicat pomiculturii tradiționale are loc în weekend

Scris de Daniel Onescu Publicat: 23 oct. 2026, 06:51

Brezoiul găzduiește la sfârșitul acestei săptămâni prima ediție a Festivalului Livezilor, un eveniment dedicat patrimoniului natural și cultural al zonei. Sunt așteptați producători, specialiști și cercetători din domeniul pomicol. Festivalul face parte din proiectul european de cercetare INNATURE, care își propune să readucă în atenție soiurile de pomi fructiferi și practicile agricole tradiționale din această zonă.

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