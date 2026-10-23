Brezoiul își sărbătorește livezile: prima ediție a festivalului dedicat pomiculturii tradiționale are loc în weekend

Brezoiul găzduiește la sfârșitul acestei săptămâni prima ediție a Festivalului Livezilor, un eveniment dedicat patrimoniului natural și cultural al zonei. Sunt așteptați producători, specialiști și cercetători din domeniul pomicol. Festivalul face parte din proiectul european de cercetare INNATURE, care își propune să readucă în atenție soiurile de pomi fructiferi și practicile agricole tradiționale din această zonă.
Potrivit organizatorilor, Asociația Terrra Brezoi și Atelier d'Architecture Autogérée în colaborare cu Primăria Brezoi și Liceul Teoretic 'Gheorghe Surdu', cu această ocazie va fi înființată și o livadă comunitară cu soiuri locale și tradiționale, iar vizitatorii vor avea posibilitatea să cumpere puieți cu care să-și realizeze propria ogradă.
'Înconjurat de munți, păduri, pajiști și livezi, Brezoiul reprezintă un exemplu al relației armonioase dintre om și natură. În contextul preocupărilor actuale pentru protejarea mediului și dezvoltarea sustenabilă, festivalul propune o întoarcere către practici agricole tradiționale care au contribuit, de-a lungul timpului, la conservarea biodiversității și la menținerea unui peisaj cultural unic. Evenimentul va transforma Piața din Brezoi într-un spațiu de întâlnire pentru producători, specialiști, cercetători și membri ai comunității', se arată într-un comunicat de presă, transmis AGERPRES.
Pe parcursul celor două zile de festival, vor fi organizate, de asemenea, expoziții și simpozioane la care vor participa specialiști și cercetători de la mai multe universități și organizații care promovează agricultura sustenabilă și biodiversitatea din țară, vor fi organizate tururi ghidate prin livezi din zonă, precum și un picnic comunitar la care vor putea fi degustate produse locale.
Deschiderea oficială a Festivalului Livezilor de la Brezoi va avea loc sâmbătă, începând cu ora 10:00, în piața din localitate.