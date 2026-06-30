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Decizie istorică în SUA: Curtea Supremă respinge decretul lui Trump privind cetățenia prin naștere

Donald Trump

Donald Trump

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iun. 2026, 19:56

Curtea Supremă a Statelor Unite a invalidat decretul semnat de fostul președinte Donald Trump prin care se încerca eliminarea acordării automate a cetățeniei pentru copiii născuți pe teritoriul american din părinți aflați ilegal sau temporar în SUA.

Decizia a fost adoptată cu șase voturi pentru și trei împotrivă, iar printre judecătorii care au susținut respingerea decretului s-au aflat și trei membri ai aripii conservatoare a Curții.

Ordinul executiv fusese semnat pe 20 ianuarie 2025, chiar în prima zi a noului mandat al lui Trump, și urmărea să elimine ceea ce administrația republicană considera un factor care încurajează imigrația ilegală.

Magistrații au stabilit însă că măsura contravine celui de-al 14-lea Amendament al Constituției SUA, care garantează cetățenia tuturor copiilor născuți pe teritoriul american, indiferent de statutul juridic al părinților.

Principiul cetățeniei prin naștere este în vigoare din 1868, fiind introdus după Războiul Civil pentru a proteja drepturile foștilor sclavi și ale urmașilor acestora. Astfel, copiii născuți în Statele Unite își păstrează dreptul constituțional la cetățenia americană.

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