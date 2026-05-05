Donald Trump avertizează Iranul: „Va fi șters de pe fața pământului dacă atacă navele americane”

Președintele american Donald Trump a lansat un nou avertisment dur la adresa Iranului, susținând că orice atac asupra navelor SUA din Strâmtoarea Ormuz sau din Golful Persic va avea consecințe extreme.

Liderul de la Casa Albă a declarat că forțele iraniene ar putea fi „șterse de pe fața pământului” în cazul unei astfel de acțiuni, într-un context deja tensionat în regiune.

Declarațiile vin după ce Trump a anunțat, pe platforma sa Truth Social, că armata americană a intervenit în zonă și a distrus șapte ambarcațiuni iraniene, în urma unor incidente produse în strâmtoare.

Potrivit acestuia, navele iraniene ar fi vizat alte vase care încercau să traverseze ruta strategică, iar intervenția militară americană a avut rolul de a neutraliza amenințarea.

Președintele SUA a reiterat că există două opțiuni în relația cu Teheranul: fie un acord negociat „cu bună-credință”, fie continuarea confruntărilor militare.

Ulterior, Trump a precizat că, în acest moment, nu au fost raportate pagube majore în zonă, în afară de incidentul care a implicat o navă operată de o companie sud-coreeană, unde s-au produs un incendiu și o explozie.

Armata americană a transmis, la rândul său, că toate amenințările identificate în Strâmtoarea Ormuz au fost neutralizate, în contextul operațiunilor de securizare a traficului maritim.

Într-un alt mesaj, Donald Trump a făcut apel inclusiv la implicarea Coreei de Sud în misiune, subliniind că navele americane au eliminat ceea ce el a numit „bărci rapide” ale Iranului.

Tensiunile dintre cele două state rămân ridicate, în ciuda unor tentative anterioare de menținere a unui armistițiu fragil în regiune.