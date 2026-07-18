Actualitate· 1 min citire

Fake news despre taxarea apei din fântâni, demontat de Apele Române: „Această activitate nu reprezintă o infracţiune”

fântână

fântână

Scris deAndreea Damian
Publicat18 iul. 2026, 07:36
SursăRealitatea.net

Administrația Națională Apele Române dezminte categoric informațiile vehiculate pe rețelele sociale potrivit cărora oamenii ar putea fi amendați sau cercetați penal pentru folosirea apei din fântânile proprii. Instituția subliniază că aceste afirmații sunt „complet eronate”.

„Cetățenii nu vor fi taxați și nu vor fi pedepsiți penal pentru că folosesc apa din fântânile aflate în propriile gospodării”, transmite ANAR, precizând că mesajele distribuite online reprezintă „informații false și fake news”.

Instituția clarifică faptul că proiectul legislativ aflat în dezbatere nu introduce nicio taxă pentru apa utilizată în gospodării și nu modifică drepturile prevăzute de Legea apelor. „Oamenii pot construi fântâni și pot folosi în continuare gratuit apa din fântâni pentru nevoile gospodăriei proprii”, arată ANAR.

ANAR precizează că discuțiile din proiectul de lege vizează exclusiv „faptele grave împotriva mediului”, precum poluarea severă sau captările ilegale de apă la scară mare, în scop economic — situații care nu au legătură cu fântânile din gospodării.

Instituția reamintește că apa este o resursă limitată și că administrarea responsabilă este esențială, dar subliniază că drepturile cetățenilor privind folosirea apei din fântânile proprii nu sunt afectate în niciun fel.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

fantana

Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe