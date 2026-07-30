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Intervenție de urgență în Pitești! Un bebeluș a rămas captiv într-un autoturism din cauza unei defecțiuni

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iul. 2026, 20:33

Un sugar a fost salvat de polițiștii locali din Pitești, după ce a rămas blocat într-un autoturism încuiat din cauza unei defecțiuni tehnice. Incidentul s-a petrecut joi seară, în apropierea unui restaurant de pe Bulevardul Republicii.

Potrivit Primăriei Pitești, părinții copilului coborâseră din mașină împreună cu ceilalți doi copii ai familiei pentru a cumpăra mâncare, în timp ce bebelușul a rămas în autoturism. La scurt timp, portierele s-au blocat automat, iar familia nu a mai putut ajunge la copil.

Polițiștii locali, aflați în patrulare în zonă, au fost opriți de tatăl copilului, care le-a cerut ajutor. Având în vedere temperaturile ridicate și riscurile la care era expus sugarul, aceștia au solicitat imediat intervenția unei persoane specializate în deblocarea autoturismelor.

Operațiunea s-a încheiat cu succes după aproximativ 11 minute, timp în care mașina a fost deblocată, iar bebelușul a fost scos în siguranță. Din fericire, copilul nu a suferit nicio problemă de sănătate, iar intervenția rapidă a evitat producerea unei tragedii.

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