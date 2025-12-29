Ministerul Sănătății lansează proiectul AP‑STOMA: spitalele publice ar putea oferi servicii stomatologice extinse

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat luni seară punerea în transparență decizională a proiectului AP‑STOMA, un ordin de ministru care creează un mecanism de finanțare dedicat dezvoltării serviciilor stomatologice în spitalele publice.

„V-am consultat și majoritatea dintre voi ați spus un lucru foarte clar: stomatologia trebuie să fie dezvoltată și în spitalele publice. Aveți dreptate! În România există spitale care și-au exprimat dorința de a dezvolta intervenții stomatologice în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi, inclusiv cu anestezie generală, atât pentru copii, cât și pentru adulți”, a transmis ministrul pe pagina sa de Facebook.

Prin programul AP‑Stoma, spitalele care oferă deja servicii stomatologice ar putea primi fonduri pentru achiziționarea de echipamente, materiale și medicamente, precum și pentru efectuarea analizelor medicale necesare. Unitățile care doresc să își extindă activitatea în acest domeniu vor avea, de asemenea, acces la finanțare.

Programul ar putea acoperi achiziția de echipamente medicale esențiale – de la unituri dentare și aparatură de radiologie și imagistică, până la sisteme de sterilizare, dotări pentru blocul operator, ATI și laborator. Totodată, finanțarea ar putea include materiale consumabile, materiale de protecție, investigații auxiliare, precum și service-ul și mentenanța aparaturii.

Proiectul prevede și posibilitatea finanțării intervențiilor stomatologice realizate sub anestezie generală, atât pentru copii, cât și pentru adulți, acolo unde este necesar.

Ordinul de ministru AP‑STOMA a fost elaborat, derulat și finanțat de Ministerul Sănătății și urmează să fie implementat în spitalele publice care au sau vor dezvolta secții de stomatologie.

Decizia vine în contextul tragediei petrecute la o clinică privată din Sectorul 3 al Capitalei, unde o fetiță de doi ani a murit în urma unei anestezii administrate în timpul unei intervenții stomatologice.



