Misiuni dificile pentru pompierii din Prahova. Zeci de intervenții după ploaia torențială, o bătrână salvată din casa inundată-FOTO

Publicat 22 iul. 2026, 11:35 Actualizat 22 iul. 2026, 11:39 Sursă Realitatea.Net

Ploile au făcut din nou ravagii în județul Prahova. Pompierii au intervenit miercuri dimineață în aproape 30 de situații pentru gestionarea efectelor produse de precipitațiile torențiale, care au provocat inundații și alte probleme în mai multe localități.

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