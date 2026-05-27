Nou parteneriat de apărare între Polonia și Regatul Unit, semnat miercuri la Londra

Polonia și Regatul Unit vor semna miercuri, la Londra, un tratat de cooperare în domeniul securității și apărării, destinat consolidării răspunsului comun la amenințări precum cele venite din partea Rusiei, a anunțat premierul polonez Donald Tusk.

Premierul polonez a declarat în fața presei că este vorba despre un "moment istoric", la un an de la semnarea unui tratat de prietenie și cooperare consolidată cu Franța.

"Provocările cu care se confruntă Europa astăzi cer un parteneriat și mai solid", a indicat omologul său britanic Keir Starmer, într-un comunicat remis presei, considerând că acest text va permite celor două țări să facă "față amenințărilor moderne".

Potrivit Downing Street, ei vor discuta în special despre "creșterea puternică a atacurilor hibride", cum ar fi "incendiile criminale comandate de Rusia în estul Londrei" sau "operațiunile de spionaj".

Ce presupune tratatul

Acest tratat de apărare și securitate urmează să permită consolidarea cooperării în domeniul armamentului, al securității cibernetice, dar și lupta împotriva imigrației ilegale și a criminalității organizate, conform Londrei.

Textul, care urmează să fie semnat în jurul orei 13:00 (12:00 GMT) la baza Royal Air Force din Uxbridge, la vest de capitala britanică, prevede în special exerciții comune și schimburi de informații, potrivit guvernului polonez.

Contextul geopolitic

Polonia, țară membră a Uniunii Europene și a NATO, împarte frontiera sa de est cu Rusia, Belarus și Ucraina, ceea ce face ca 'instabilitatea' să se fi înscris în realitatea sa 'în mod durabil, cu siguranță nu pentru o lună, ci pentru ani de zile, având în vedere vecinătatea (sa)', a explicat Tusk.

Tratatul semnat între Polonia și Franța în urmă cu un an prevede în special o clauză de apărare și asistență reciprocă specifică celor mai apropiați aliați ai Franței. Pe lângă alianța Varșoviei cu Statele Unite, un alt tratat este în curs de pregătire cu Germania.

Țara cea mai populată de pe flancul estic al NATO, Polonia este membrul alianței care alocă cele mai mari cheltuieli pentru apărare în termeni relativi, cu peste 4,8% din produsul său intern brut în acest an.

La începutul lunii mai, Varșovia a semnat, de asemenea, un acord de împrumut cu Comisia Europeană pentru a finanța modernizarea armatei și a industriei sale de armament, în baza căruia va primi aproape 44 de miliarde de euro.

Regatul Unit, la rândul său, a semnat deja acorduri similare cu Franța și Germania, care fac parte din dorința sa de a 'se apropia' de partenerii săi europeni.