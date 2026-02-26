O fetiță de 11 ani, diagnosticată cu gripă A, a murit la Spitalul Județean Vâlcea
O fetiță în vârstă de 11 ani a decedat miercuri la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Vâlcea, după ce fusese diagnosticată cu gripă de tip A.
Potrivit reprezentanților unității medicale, copila a fost adusă la UPU Pediatrie în stare foarte gravă și a intrat în stop cardio-respirator la scurt timp după sosire.
Șeful UPU Vâlcea, dr. Florin Nicolae, a declarat pentru presă că minora a ajuns în șoc, în urma unei viroze respiratorii cu gripă A, iar la două-trei minute de la prezentare a făcut stop cardio-respirator.
A fost transferată la Terapie Intensivă, unde medicii au efectuat manevre de resuscitare timp de aproximativ o oră și 40 de minute, perioadă în care a suferit încă două stopuri succesive, însă fără rezultat. Medicii suspectează că fetița ar fi dezvoltat miocardită pe fondul infecției virale. Cauza exactă a decesului va fi stabilită în urma autopsiei.
Citește și:
- 21:34 - Liderul Cubei îl avertizează pe Trump: „Orice intervenție va fi întâmpinată cu o rezistență de nezdruncinat”
- 20:42 - UE lansează „EU Inc”: firme înființate în 48 de ore, pentru a opri exodul companiilor spre SUA
- 19:36 - Scene de groază într-o familie din Iași: un bărbat și-ar fi omorât fiul și ar fi vrut să scape de cadavru
- 18:32 - Europa, în fața unei noi crize a carburanților: statele vecine intervin, România încă analizează
