O fetiță de 11 ani, diagnosticată cu gripă A, a murit la Spitalul Județean Vâlcea

O fetiță în vârstă de 11 ani a decedat miercuri la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Vâlcea, după ce fusese diagnosticată cu gripă de tip A.

Potrivit reprezentanților unității medicale, copila a fost adusă la UPU Pediatrie în stare foarte gravă și a intrat în stop cardio-respirator la scurt timp după sosire.

Șeful UPU Vâlcea, dr. Florin Nicolae, a declarat pentru presă că minora a ajuns în șoc, în urma unei viroze respiratorii cu gripă A, iar la două-trei minute de la prezentare a făcut stop cardio-respirator.

A fost transferată la Terapie Intensivă, unde medicii au efectuat manevre de resuscitare timp de aproximativ o oră și 40 de minute, perioadă în care a suferit încă două stopuri succesive, însă fără rezultat. Medicii suspectează că fetița ar fi dezvoltat miocardită pe fondul infecției virale. Cauza exactă a decesului va fi stabilită în urma autopsiei.