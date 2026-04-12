Armistițiul de Paște, făcut praf: Ucraina și Rusia se acuză de mii de încălcări

Ucraina și Rusia s-au acuzat reciproc de mii de încălcări ale armistițiului de Paște, în condițiile în care luptele au continuat pe mai multe sectoare ale frontului.

Potrivit armatei ucrainene, forțele ruse au comis nu mai puțin de 2.299 de încălcări ale încetării focului, de la intrarea în vigoare a armistițiului, sâmbătă, la ora 16:00. Kievul susține că au avut loc 28 de atacuri și aproape 2.000 de lovituri cu drone, chiar dacă nu au fost folosite rachete sau bombe.

În regiunea Sumî, la granița cu Rusia, o dronă ar fi lovit o ambulanță în timpul nopții, iar trei cadre medicale au fost rănite, potrivit autorităților locale ucrainene.

De cealaltă parte, Ministerul rus al Apărării acuză Ucraina de 1.971 de încălcări ale armistițiului. Moscova susține că forțele ucrainene ar fi încercat mai multe contraatacuri în regiunile Dnipropetrovsk, Sumî și Donețk, toate fiind respinse.

Volodimir Zelenski a declarat că armata ucraineană va răspunde „simetric” oricărui atac și a cerut extinderea armistițiului și după Paște, în speranța relansării negocierilor de pace.

În ciuda acordului temporar, realitatea din teren arată că luptele nu s-au oprit, iar tensiunile rămân la un nivel ridicat.