Ionuț Radu, în echipa sezonului din La Liga alături de Mbappé și Lamine Yamal

Sezon de excepție pentru Ionuț Radu în La Liga, unde evoluțiile sale din poarta celor de la Celta Vigo i-au adus o recunoaștere importantă la final de stagiune.

Portarul român a fost inclus în echipa sezonului din campionatul spaniol, într-un „11” de gală alături de nume uriașe ale fotbalului mondial, precum Kylian Mbappé și Lamine Yamal.

După mai multe sezoane în care nu a avut continuitate, Radu a devenit titular incontestabil la Celta Vigo, unde a avut prestații solide și decisive în mai multe partide.

Evoluțiile sale au fost remarcate de presa din Spania, care a evidențiat siguranța și constanța arătate între buturi pe parcursul sezonului.

Formația sa a încheiat campionatul pe loc de Europa League, reușind o clasare pe poziția a șasea, iar performanțele individuale ale portarului român au contribuit semnificativ la acest rezultat.