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Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: Câtă apă trebuie să bem cu adevărat?

Realitatea Medicală / Nicole Păcuraru

Realitatea Medicală / Nicole Păcuraru

Realitatea de Valcea
Scris de Realitatea de Valcea Publicat: 23 iun. 2026, 07:58

În ediția „Realitatea Medicală”, Nicole Păcuraru discută despre necesarul real de hidratare, factorii care influențează consumul de apă și semnalele prin care organismul ne arată că are nevoie de mai multe lichide.

Probabil ai auzit de regula „8 pahare de apă pe zi”. Sună simplu și ușor de reținut, dar realitatea este mult mai nuanțată. Fiecare organism are nevoi diferite, iar cantitatea optimă de apă depinde de factori precum greutatea, nivelul de activitate și chiar temperatura de afară.



De exemplu, într-o zi călduroasă sau după efort fizic, pierderile de lichide cresc considerabil. În schimb, într-o zi liniștită, la birou, necesarul poate fi mai mic. În plus, nu trebuie să uităm că o parte din hidratare vine și din alimentație. Fructele și legumele, precum pepenele sau castravetele, conțin multă apă.
Un indicator surprinzător de util este culoarea urinei. Dacă este galben foarte deschis, este un semn că ești bine hidratat. Dacă devine mai închisă, corpul îți spune că are nevoie de mai multe lichide.

Problema este că senzația de sete apare relativ târziu. Practic, când îți este sete, ești deja ușor deshidratat. De aceea, e mai eficient să bei apă regulat, chiar și în absența setei.
Un obicei simplu poate face diferența: ține o sticlă de apă aproape. Nu pentru a respecta o regulă rigidă, ci pentru a-ți asculta mai bine corpul.
Hidratarea nu înseamnă perfecțiune. Înseamnă echilibru. 

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