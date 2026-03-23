România, zguduită de două cutremure, luni dimineață. Ce magnitudine au avut și unde s-au resimțit
Două cutremure au avut loc luni dimineață, în România, la doar trei minute distanță unul de celălalt.
Primul cutremur a fost înregistrat la ora 06:52, în zona seismică Făgăraș-Câmpulung, în județul Argeș.
Potrivit Institutului Național de Fizică a Pământului, seismul a avut magnitudinea 2,1 și s-a produs la adâncimea de 5,1 kilometri.
”Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 46km NV de Targoviste, 52km SV de Brasov, 54km NE de Pitesti, 66km E de Ramnicu Valcea, 76km NV de Ploiesti, 80km SV de Sfantu-Gheorghe, 97km SE de Sibiu”, a transmis INFP.
La trei minute distanță, un alt cutremur, de 2,9 grade, a fost înregistrat în județul Buzău.
”În ziua de 23 Martie 2026 la ora 06:55:40 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adâncimea de 144.2km.
Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 53km V de Focsani, 59km NV de Buzau, 61km SE de Sfantu-Gheorghe, 70km E de Brasov, 85km NE de Ploiesti”, menționează sursa citată.
