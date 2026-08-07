Scandal la UEFA! Florin Prunea, reclamat de FRF după derapajul sexist de la Chișinău

Florin Prunea este în centrul unui scandal după un videoclip publicat pe rețelele sociale în timpul deplasării la Chișinău. Fostul internațional român, care a fost delegat de UEFA ca observator la partida dintre Sheriff Tiraspol și St. Gallen, a făcut mai multe remarci considerate sexiste, iar Federația Română de Fotbal a sesizat forul european în legătură cu situația.
FRF a trimis imaginile către UEFA
Potrivit informațiilor publicate de Fanatik, Federația Română de Fotbal a transmis către UEFA inclusiv imaginile video postate chiar de Florin Prunea pe contul său de Instagram. Sesizarea vizează comportamentul acestuia în perioada în care s-a aflat la Chișinău în calitate de observator UEFA.
Înaintea meciului dintre Sheriff Tiraspol și St. Gallen, încheiat cu victoria elvețienilor, 3-1, Prunea s-a filmat din tribune și a publicat imaginile online. În videoclip, fostul portar a făcut mai multe comentarii referitoare la femeile din Republica Moldova, afirmații care au provocat reacții și au ajuns ulterior în atenția FRF.
Reacția lui Florin Prunea
După apariția informațiilor privind sesizarea UEFA, Florin Prunea a reacționat printr-un nou videoclip postat pe rețelele sociale.
Fostul portar a transmis că deplasarea sa la Chișinău s-a încheiat fără probleme din punct de vedere sportiv și a vorbit despre organizarea partidei și comportamentul suporterilor. Ulterior, el a revenit asupra comentariilor care au generat controversa și a explicat, în stilul său, afirmația care a stârnit reacții.
Prunea fusese delegat de UEFA pentru partida din turul al treilea preliminar al Conference League, în calitate de observator. Prezența sa la meci și poziția ocupată în cadrul forului european au făcut ca declarațiile publicate online să capete o amploare mai mare.
Un nou episod controversat
Incidentul vine după alte controverse în care Florin Prunea a fost implicat în ultimele luni. Fostul component al „Generației de Aur” a avut în trecut mai multe declarații care au generat reacții în spațiul public și în lumea fotbalului românesc.
În acest caz, rămâne de văzut dacă sesizarea transmisă de FRF va avea consecințe disciplinare din partea UEFA și dacă forul continental va lua o măsură în urma analizării materialelor video.