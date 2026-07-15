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Economie· 1 min citire
Agenţia Fitch Ratings a început discuţiile de evaluare a finanţelor României
Agenţia Fitch Ratings
Publicat15 iul. 2026, 09:43
Sursărealitatea.net
Ministrul interimar al Finanţelor spune că menținerea ratingului de țară este obligatorie pentru a nu scumpi creditele statului ajunse și așa la dobânzi uriașe.
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