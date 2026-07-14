Advertising
Economie· 1 min citire
Prăpastia din sistemul de pensii: Unii abia își duc traiul, în timp ce alții încasează sume record
Foto/Profimedia
Publicat14 iul. 2026, 11:53
Actualizat14 iul. 2026, 11:54
SursăRealitatea PLUS
Statisticile ascund o realitate cruntă: milioane de pensionari români își duc traiul la limita subzistenței. Plata facturilor și achiziția medicamentelor de strictă necesitate le epuizează aproape instantaneu veniturile lunare, transformând coșul zilnic de alimente într-un lux greu accesibil. Contrastul este cu atât mai strigător la cer cu cât sistemul actual perpetuează discrepanțe uriașe, împărțind seniorii țării în două lumi complet paralele.
Citește și
- 12:19Directorul general al ROMARM: Compania nu poate deveni competitivă fără o reformă profundă
- 11:32Legea salarizării, contestată dur de PSD: Social-democrații refuză votul fără a vedea proiectele
- 09:44Război în Orient, dezastru la pompe. Când se va opri creșterea la carburanți?
- 09:17UE acordă Republicii Moldova 120 de milioane de euro pentru consolidarea apărării aeriene
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News