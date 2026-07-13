Rata inflației a scăzut la 10,4% în iunie: Facturile la energie electrică au explodat cu 59%

O ieftinire fragilă pe fondul unor scumpiri persistente: inflația anuală a coborât la 10,4% în iunie, față de 10,9% în luna precedentă. Cu toate acestea, datele INS arată că presiunea pe buzunarele românilor rămâne ridicată, serviciile și mărfurile nealimentare înregistrând creșteri de două cifre, în timp ce alimentele au marcat o creștere mai temperată, de 5,7%.
De la o lună la alta, presiunea pe portofelele românilor pare să fi intrat într-o fază de acalmie temporară. În luna iunie, prețurile de consum au rămas aproape înghețate comparativ cu luna mai, înregistrând o variație infimă, de doar 0,06%. Cu toate acestea, bilanțul ultimelor 12 luni arată că structura scumpirilor s-a modificat profund: în timp ce unele alimente de bază s-au ieftinit, utilitățile și combustibilii continuă să ardă bugetele familiilor.
Factura la curent și plinul mașinii, marile vulnerabilități ale verii
Segmentul mărfurilor nealimentare este dominat autoritar de scumpirile din energie. Eliminarea completă a schemelor guvernamentale de plafonare a provocat un adevărat șoc pe piața de energie electrică, unde tarifele au explodat cu aproape 60% (59,97%) față de vara anului trecut.
Nici șoferii nu au scăpat de veștile proaste. Transporturile și naveta au devenit considerabil mai scumpe, în condițiile în care prețul motorinei a crescut cu 28%, iar cel al benzinei a avansat cu 22,7% într-un singur an. Facturile pentru încălzirea centralizată (energia termică) au urcat și ele cu 10,7%, în timp ce gazele naturale au înregistrat o apreciere mai temperată, de 4,7%.
În plus, cheltuielile de zi cu zi au fost alimentate și de alte scumpiri din zona produselor de uz curent:
Cărți, ziare și reviste: +10,7%
Detergenți: +9,4%
Articole de igienă și cosmetice: +7,0%
Tutun și țigări: +6,8%
Medicamente: +4,3%
Topul scumpirilor la alimente: Cafeaua și lactatele rămân în zona roșie
Pe segmentul alimentar, pauza de cafea a devenit un lux. Acest produs conduce detașat topul scumpirilor de la an la an, cu un plus de 20%. Nici micul dejun nu mai are aceleași costuri: ouăle s-au scumpit cu 13,6%, în timp ce laptele de vacă costă cu 12% mai mult decât în iunie anul trecut, un procent similar de creștere fiind raportat și în cazul cărnii de vită (+12%).
Alte evoluții notabile pe rafturile magazinelor includ:
Vești bune din piață: Ce produse s-au ieftinit
Există însă și zone unde presiunea a mai scăzut, în special datorită sezonalității și producției agricole. Cel mai important recul a fost înregistrat la cartofi, ale căror prețuri au scăzut cu 14,5% față de perioada similară a anului trecut. De asemenea, tarifele pentru fructele proaspete s-au corectat în jos cu 9,5%.
O ușoară relaxare de preț s-a resimțit și la produsele de morărit și leguminoase: mălaiul s-a ieftinit cu 5,5%, făina cu 4%, iar fasolea boabe a scăzut cu 2,8%. În schimb, prețul untului a rămas aproape neschimbat, bifând doar o scădere simbolică de 0,16%.