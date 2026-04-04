Avertismentul S&P: România intră într-o perioadă economică dificilă, creștere zero în 2026

Sursă: realitatea.net

Agenția de evaluare financiară S&P Global Ratings a reconfirmat ratingul datoriei pe termen lung și scurt a României la „BBB minus/A-3”. Deși ratingul a fost menținut, perspectiva rămâne „negativă”, reflectând riscuri ridicate privind consolidarea fiscală și vulnerabilități în fața șocurilor externe din piețele energetice.

Prognoză de stagnare economică și presiuni fiscale.

Analiștii agenției estimează o încetinire severă a economiei românești, prognozând o creștere de doar 0,25% în 2026. Această cvasi-stagnare este pusă pe seama procesului de consolidare bugetară, a erodării salariilor reale și a prețurilor ridicate la energie, factori care vor pune presiune pe consumul privat.

Totuși, S&P anticipează o revenire la o creștere de 2,5% în perioada 2027-2029, condiționată de:

- investiții susținute în infrastructură;

- utilizarea eficientă a fondurilor Next Generation EU;

- redresarea cererii externe și a consumului.

Țintele de deficit și măsurile de austeritate

S&P recunoaște progresele coaliției guvernamentale în direcția reducerii deficitului bugetar, care este estimat să scadă de la 9,4% din PIB în 2024 la 5,5% în 2027. Bugetul pentru 2026 este văzut ca un angajament pentru stabilitate, bazat pe controlul riguros al cheltuielilor.

„Deși partidele care alcătuiesc coaliția de guvernare nu sunt de acord cu privire la unele măsuri specifice, cele mai dure măsuri fiscale, inclusiv creșterea taxei pe valoarea adăugată (TVA) și înghețarea pensiilor și a salariilor din sectorul public, sunt deja în vigoare... Acum, preconizăm că economia României se va confrunta cu aproape o stagnare în 2026, deoarece consolidarea fiscală, erodarea salariilor reale și creșterea prețurilor la energie pun presiune asupra consumului privat", se arată în comunicatul S&P.

Agenția avertizează însă că persistă riscuri politice și juridice, precum și vulnerabilități legate de eficiența colectării impozitelor.

Riscurile care pot duce la o retrogradare

Perspectiva negativă indică posibilitatea unei retrogradări a ratingului în următorii doi ani în cazul în care: