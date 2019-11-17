Cula Bujoreanu de la Muzeul Satului vâlcean reprodusă la Târgul de turism al României

Vâlcea este prezentă la Targul de la RomExpo

Județul Vâlcea este reprezentat la Targul de turism al României unde cele mai importante agenţii de turism şi tur-operatori din țara își expun ofertele.Târgul de Turism al României are loc în perioada 14 - 17 Noiembrie la Complexul Expoziţional RomExpo.La ediţia din acest an își prezintă oferte de turism peste 230 de firme de profil din 16 ţări: Albania, Austria, Bulgaria, Franţa,Grecia, Ungaria, India, Israel, Italia, Japonia, Republica Moldova, Palestina, România, Sri Lanka, Turcia şi Ucraina.Oferte de sarbatori prezintă și Consiliile Judeţene din Valcea, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Botoşani, Braşov, Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Neamţ, Suceava.In 2018, o aparitie spectaculoasa a surprins vizitatorii standului Condiliului Județean Vâlcea: figura domnitorului „Mircea cel Batran, ctitorul Manastirii Cozia”.