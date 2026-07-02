Daniel Udrescu: Pfizer execută statul lui Bolojan, USR/PNL

Cazul Romatsa arată o slăbiciune gravă a statului român, atunci când statul nu își execută voluntar obligațiile, creditorul nu mai stă la ușa ministerului, ci merge direct la terții care datorează bani statului sau unor entități publice. Exact aici este bomba juridică. Poprirea nu înseamnă doar blocarea unui cont bancar. Potrivit art. 781 Cod procedură civilă, pot fi urmărite sumele de bani datorate debitorului de către terți, prezente sau viitoare. Iar potrivit art. 783, din momentul comunicării popririi, terțul poprit trebuie să indisponibilizeze sumele.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre daniel udrescu