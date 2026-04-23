Guvernul va începe restructurarea mai multor companii de stat cu datorii istorice la buget

Guvernul intenţionează să adopte în şedinţa de joi un memorandum în baza căruia să înceapă restructurarea unui prim lot de companii de stat care însumează datorii istorice la buget şi generează pierderi importante.

Şi accesul străinilor pe piaţa muncii din ţara noastră va fi reglementat mai aspru, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă aflat pe masa Executivului.

Statul trebuie să înceapă să se comporte ca un proprietar responsabil - spunea vicepremierul Oana Gheorghiu. Cu alte cuvinte, să știe ce companii deține, de ce le deține, care este rolul fiecăreia și cât ne costă faptul că multe dintre acestea nu fac profit, ci doar acumulează datorii de miliarde de lei, făcând astfel presiune asupra bugetului de stat de ani de zile.

În acest sens, vicepremierul mai spunea că în ultimele trei luni s-a făcut un bilanț al celor peste 1.500 de companii pe care statul le are și, mai mult, s-a lucrat asupra unui grup-pilot de 22 de societăți de stat, iar raportul rezultat va lua forma unui memorandum, care astăzi va fi prezentat în ședința executivului.

"Unele companii trebuie consolidate pentru că au un rol strategic real, altele trebuie transformate sau restructurate,

altele trebuie integrate, iar altele trebuie închise, disciplinat, pentru că menținerea lor în forma actuală nu mai servește nici interesului public, nici economiei și nici contribuabilului", a explicat Oana Gheorghiu.

Un alt proiect vizează reglementarea mai strictă a accesului străinilor pe piața muncii din țara noastră și, chiar în urmă cu o săptămână, un proiect de act normativ s-a aflat pe masa guvernului.

Practic, se intenționează o autorizare mai clară a firmelor care aduc muncitori străini în țara noastră, controlul mai riguros al acestora, reducerea birocraţiei, digitalizarea procedurilor.

De asemenea, angajatorii au în vedere obligații mai clare privind salariul acordat muncitorilor, cazarea și condițiile de muncă. Iar dacă aceștia nu respectă regulile stabilite, vor fi sancționați.