Ministrul Transporturilor: Studiul pentru drumul expres Râmnicu Vâlcea - Tigveni a fost avizat de CNAIR

Publicat 28 oct. 2026, 09:37 Sursă jurnnaluldearges

Ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, a anunțat marți că studiul de prefezabilitate pentru drumul expres Râmnicu Vâlcea - Tigveni a fost transmis ministerului. Lucrările pe conexiunea existentă au un stadiu de 80%.

Distribuie articolul