Ministrul Transporturilor: Studiul pentru drumul expres Râmnicu Vâlcea - Tigveni a fost avizat de CNAIR

Ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, a anunțat marți că studiul de prefezabilitate pentru drumul expres Râmnicu Vâlcea - Tigveni a fost transmis ministerului. Lucrările pe conexiunea existentă au un stadiu de 80%.
Ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, a confirmat marți, într-o conferință de presă organizată pe șantierul autostrăzii Pitești-Sibiu, că proiectul pentru un drum expres între Râmnicu Vâlcea și Autostrada Sibiu-Pitești se află într-o etapă preliminară. Documentația a fost avizată de Comitetul Tehnico-Economic al CNAIR și a fost transmisă Ministerului Transporturilor pentru analiza următoarei etape.
„Vom căuta sursele necesare pentru a-l finanța”, a declarat ministrul Transporturilor, precizând că autoritățile trebuie să identifice sursele de finanțare înainte de continuarea investiției.
Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a explicat că următorul pas este aprobarea documentației de către Ministerul Transporturilor. Ulterior, autoritățile vor pregăti procedura de achiziție pentru realizarea studiului de fezabilitate, document esențial pentru definirea caracteristicilor viitorului drum expres și stabilirea valorii investiției.
Până la construirea noului drum, legătura dintre Râmnicu Vâlcea și autostradă va fi asigurată prin infrastructura rutieră existentă, inclusiv DN 73C și conexiunea cu DN 73G. Potrivit ministrului, lucrările aflate în desfășurare pe această legătură au ajuns la un stadiu de aproximativ 80%.
Pentru reabilitarea infrastructurii existente, Guvernul a aprobat luna trecută o investiție în valoare de 769,017 milioane de lei, inclusiv TVA. Finanțarea este prevăzută din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027, de la bugetul de stat și din alte surse constituite legal.
Proiectul include modernizarea unui sector de aproximativ 13,4 kilometri din DN 73C și realizarea unui drum de legătură de aproximativ 2,4 kilometri. Ștefan Ovidiu Popa a explicat că sectorul de legătură cu DN 73G, de aproape trei kilometri, este preluat de CNAIR de la autoritățile județene din Argeș și continuă spre DN 73C, oferind acces către Râmnicu Vâlcea prin DN 7.
Autoritățile nu au anunțat un calendar pentru începerea lucrărilor pe viitorul drum expres, nici o dată estimată pentru deschiderea circulației și nici o valoare totală a proiectului, aceasta urmând să fie determinată în cadrul studiului de fezabilitate.