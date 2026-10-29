Motorina s-ar putea scumpi de la 1 noiembrie. Cât ar costa un plin fără reducerea accizei

Publicat 29 oct. 2026, 07:47 Sursă realitatea.net

Motorina ar putea ajunge la 11,75 lei/litru fără reducerea accizei. Un plin de 50 de litri ar costa cu aproximativ 42 de lei mai mult.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre motorinascumpirepreturipompăautoritatimasuri