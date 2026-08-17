Economie· 2 min citire

Motorina scade sub pragul psihologic de 10 lei. Bogdan Ivan atacă Guvernul: „Cum am ajuns iar aici?”

Bogdan Ivan

Bogdan Ivan

Realitatea de Valcea
Scris deRealitatea de Valcea
Publicat17 aug. 2026, 14:58
SursăRealitatea.net

Motorina standard a coborât sub pragul de 10 lei pe litru după reducerea cu 20% a accizei. Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan spune că a alimentat luni cu 9,99 lei pe litru. Cu numai câteva zile înainte, același carburant ajunsese la aproximativ 10,70 lei. Diferența resimțită la pompă este de aproape 70 de bani pentru fiecare litru.

Bogdan Ivan susține că ieftinirea este efectul direct al legii privind reducerea accizei la motorina standard. Fostul ministru afirmă că măsura a fost pregătită împreună cu PSD. „De la 10,70 lei la 9,99 lei pe litru”, a transmis acesta după ce a alimentat. Ivan spune însă că reducerea nu rezolvă problema prețurilor foarte mari ale carburanților.

„Cum am ajuns iar să vorbim despre 10 lei?”

Fostul ministru pune sub semnul întrebării modul în care motorina a ajuns din nou atât de aproape de pragul de 10 lei. El susține că prețul petrolului este mai mic decât în perioada în care făcea parte din Guvern. „Cum am ajuns iar să vorbim despre 10 lei?”, a întrebat Bogdan Ivan. Acesta consideră că autoritățile ar fi trebuit să intervină mai repede și mai puternic pentru a limita scumpirile.

Ivan a amintit că, în timpul mandatului său, au fost luate măsuri privind acciza și adaosul comercial. Potrivit acestuia, litrul de motorină ajunsese atunci în jurul valorii de 9 lei. Fostul ministru acuză Executivul demis că nu a gestionat suficient de bine criza carburanților. Reducerea aplicată acum recuperează doar o parte din scumpirile înregistrate în ultimele zile.

Bogdan Ivan anunță repornirea unui grup energetic la Rovinari

În același mesaj, Bogdan Ivan a anunțat că merge la Rovinari, unde urmează să fie repornit un grup energetic pe cărbune. Obiectivul este ca această capacitate de producție să rămână în funcțiune și după 31 august. Fostul ministru spune că România are nevoie în continuare de energie produsă în țară, disponibilă fără întrerupere. Grupurile pe cărbune ar trebui menținute până când vor exista suficiente capacități noi care să le poată înlocui.

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