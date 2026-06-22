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Nota de plată a războiului cu Iranul: 40 de miliarde de dolari pentru SUA - Analiză CSIS

Război SUA-Iran

Război SUA-Iran

Scris deStoica Marian
Publicat22 iun. 2026, 08:10
Sursărealitatea.net

Războiul cu Iranul a generat costuri de aproximativ 40 de miliarde de dolari pentru Departamentul Apărării al SUA, potrivit unei analize preliminare realizate de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) și citate de CNN.

Cifra include costul muniţiilor, al echipamentelor distruse şi al daunelor aduse bazelor, dar nu include costurile operaţionale care au fost deja luate în considerare în bugetul departamentului pentru anul fiscal 2026, în valoare de peste 1 trilion de dolari, a declarat pentru CNN Mark Cancian, consilier senior la CSIS.

În timp ce Departamentul Apărării a suportat cea mai mare parte a cheltuielilor, conflictul a costat alte agenţii, cum ar fi Securitatea Internă şi Departamentul Veteranilor, 1 miliard de dolari, conform cifrelor preliminare ale CSIS.

Între timp, pentru consumatori: preţurile la benzină au crescut de la o medie de mai puţin de 3 dolari pe galon în întreaga ţară la peste 4 dolari în timpul unei mari părţi a războiului.

Potrivit unui instrument de urmărire a costurilor energiei de la Universitatea Brown, gospodăriile americane au cheltuit cu peste 253 de dolari mai mult decât ar fi plătit dacă nu ar fi existat război.

Petrolul nu a mai ieşit din Orientul Mijlociu de aproape patru luni. În total, lumea a pierdut 1,15 miliarde de barili de petrol în timpul războiului.

Iar inflaţia anuală a depăşit 4% pentru prima dată în trei ani, determinată de preţurile la energie, conform datelor recente ale Biroului de Statistică a Muncii.

Preţurile cresc acum mai repede decât a crescut salariul mediu american în ultimul an, notează sursa citată.

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